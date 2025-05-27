Balaguer crea 4 plazas de Policía local para llegar a los 20 agentes

El equipo de gobierno en la Paeria de Balaguer (PSC y Treballem per Balaguer) prevé crear este año cuatro nuevas plazas de la Guardia Urbana para reforzar el cuerpo y mejorar la seguridad ciudadana. Se trata de tres plazas de agente y una de cabo, con el objetivo de disponer de un cuerpo con un sargento, tres cabos y dieciséis agentes. “Este es el objetivo de ambas formaciones que creemos que la policía local debe tener una mayor estructura que la actual”, explicó la alcaldesa, Lorena González. Por su parte, el edil de Urbanismo, Guifré Ricart de Treballem per Balaguer, insistió en que más allá de la creación de estas plazas también está prevista la construcción de una nueva comisaría, la instalación de cámaras en la vía pública y la contratación de un nuevo aplicativo informático para facilitar el día a día de los agentes. Así se contempla en la propuesta de presupuesto para este ejercicio que la Paeria debatirá el jueves en el pleno. Asciende a 21,9 millones de euros, de los cuales 1,9 están destinados a inversiones. Junto con las plazas de policía local también se prevé la creación de una plaza de veterinario, que desde el equipo de gobierno consideran “importante” para la mejora de la salubridad de la ciudad, ya que podrá incidir en temas relacionados con el refugio de animales, la salubridad de la vía pública, inspecciones o el mercado, y otra plaza de responsable de Recursos Humanos, que reforzará la estructura del área. “La plantilla, con más de 200 trabajadores, requiere de más manos para reforzar el área de personal”. Apuntó que este verano está previsto elaborar una valoración de los puestos de trabajo con el coste económico estimado que supondrá la modificación. La alcaldesa, Lorena González, añadió que se trata de un presupuesto “de legislatura” y que igual que en 2024 se ha valorado hacia dónde debe ir la ciudad y qué necesidades tiene para prever las inversiones y proyectos plurianuales. Destacó la consolidación de las inversiones gracias al crédito del ejercicio pasado de 5,9 millones y con el que se han ejecutado obras por valor de 2,5 millones.

De los 1,9 millones de inversión destaca el incremento de pavimentaciones y mejoras en la vía pública, mejora de las zonas verdes y accesos a la ciudad, la promoción comercial a través de la digitalización, consolidar trabajos de bienestar animal o un nuevo impulso a la pista de atletismo o la la ampliación del colegio Mont-roig, pendiente del nuevo convenio con Educación para una licitación anticipada y que la Generalitat asuma los 1,3 millones extra de la actualización del proyecto. La deuda del ayuntamiento se sitúa en el 48% de los ingresos.

Más de cinco millones para el Impic, eventos y equipamientos

En cuanto al Institut Municipal Pogrés i Cultura (Impic) el presupuesto asciende a 5,3 millones. La Paeria mantiene el incremento de las inversiones necesarias para las distintas áreas, así como para los equipamientos culturales. En el caso del Teatre Municipal, se adquirirá un nuevo equipo de sonido y una máquina para el cobro de las entradas. En la biblioteca se prevé la instalación de vitrinas para poner en valor la obra de Josep Vallverdú. Igualmente se incrementará el presupuesto para la mejora de la escenografía y vestuario de la fiesta de los Reyes Magos y su séquito, para el festival Encontats, el Mercat del Conte i el Llibre Il·lustrat de Balaguer que este año celebra una década, y también para celebrar los 40 años de Ràdio Balaguer. El pleno también debatirá la propuesta de amortización de 487.000 euros de deuda. En cuanto a la celebración de la Transsegre, la alcaldesa, Lorena González, apuntó que “es la Paeria la que asume este certamen como la fiesta mayor del verano y se le da el impulso necesario para lograrlo con las aportaciones necesarias”, dijo.