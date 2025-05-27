Bell-lloc promociona la alimentación saludable en la II Fira Verd-lloc

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los chefs Núria Arnau (Bendito Tupper), Ada Parellada, Teresa Carles o Osama Mhaero serán los protagonistas de la segunda edición de la feria Verd-lloc, que se llevará a cabo en Bell-lloc d’Urgell el próximo domingo 1 de junio. La feria estará dedicada a la alimentación saludable, los productos de proximidad y de calidad. La jornada ofrecerá una caminata por el itinerario 5 de la red de Itinerarios Saludables de Bell-lloc aunque el principal referente de la iniciativa será la cocina en directo que protagonizarán los chefs además de la mesa redonda: Alimentació Saludable: realitat o fenomen mediàtic?, a cargo de Parellada y Núria Arnau. Por la mañana se prevé un desayuno sostenible y al mediodía una comida popular con cassola de tros. El alcalde de Bell-lloc, Carles Palau, destacó ayer en la presentación la implicación de las asociaciones de la localidad así como de las administraciones y empresas del territorio para hacer realidad el certamen. Por su parte, el vicepresidente del patronato de Promoción Económica, Jordi Verdú, destacó la apuesta por el producto local de la feria de la marca Gust de Lleida, presente en este certamen junto a los productores, eleboradores, cocineros y supermercados como PlusFresc.