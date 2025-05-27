Detenidos dos jóvenes por un robo violento en Mollerussa

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han detenido este lunes en Mollerussa a dos hombres de 18 años como presuntos autores de un robo con violencia e intimidación que acabó con lesiones a dos personas. Los hechos tuvieron lugar en la localidad de Golmés durante la madrugada del pasado domingo, cuando un grupo de personas agredió a unos clientes a la salida de un local de ocio nocturno.

Según fuentes policiales, la agresión se produjo por motivos que todavía se están investigando. Durante el ataque, los agresores sustrajeron la cartera de uno de los jóvenes y provocaron lesiones importantes en la cara de una de las víctimas, mientras que otro integrante del grupo sufrió heridas de carácter leve.

La investigación continúa abierta

Les gestiones desarrolladas por la Unidad de Investigación de Mollerussa permitieron identificar rápidamente dos de los principales implicados en los hechos. La detención se efectuó este lunes por la tarde, en torno a las 20.15 horas, cuando los agentes localizaron a los sospechosos en el municipio de Mollerussa.

Los investigadores no descartan más detenciones relacionadas con este incidente violento, ya que parece que habría más personas involucradas en la agresión. Los dos detenidos pasarán próximamente a disposición judicial ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Lleida, donde tendrán que responder por los presuntos delitos de robo con violencia e intimidación, así como por las lesiones causadas a las víctimas.