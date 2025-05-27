Protegen murciélagos migratorios amenazados

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Investigadores del Centre de Tecnologia Forestal de Catalunya participan en un proyecto de Endesa sobre el seguimiento de muerciélagos migratorios. El objetivo principal es conocer los movimientos de estas especies más amenazadas como el como el nóctulo gigante y el mediano. Los investigadores colocan radiotransmisores a hembras de estas especies para hacer un seguimiento detallado de sus desplazamientos. Con esta información se elabora un mapa internacional de migraciones que permitirá identificar las principales rutas migratorias entre la Península y Francia. Este estudio se enmarca dentro del proyecto Endesabats de Endesa, una iniciativa que comenzó hace una década y que ha llegado a seis centrales hidroeléctricas de Lleida para proteger y conservar estas especies más amenazadas y vulnerables en infraestructuras energéticas.