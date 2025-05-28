Avanzan las obras para modernizar 1.880 hectáreas del canal de Pinyana en el Segrià, que finalizarán a mediados de 2026

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Les obras para modernizar el riego a 1.880 hectáreas del canal de Pinyana en el Segrià avanzan con la previsión de quedar terminadas dentro de un año, antes de finalizar en junio del 2026. Lo ha explicado este miércoles la secretaria de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Begoña García, en una visita a los trabajos a la futura estación de filtraje del canal y a los puntos donde se están instalando tubos de riego acompañada otros representantes institucionales y regantes. La obra, con una inversión de 30,2 millones de euros, beneficiará a 673 regantes de Corbins, Benavent de Segrià, Torre-serona, Vilanova de Segrià, Lleida y La Portella. El presidente del canal, Ramon Piqué, ha dicho que la modernización supone "un antes y un después" en la manera de regar.

Les obras corresponden al sector 3 del canal y supondrán la modernización de 1.880 hectáreas que trabajan 673 agricultores y que están repartidas en seis municipios del Segrià. Los trabajos empezaron en abril del año pasado tienen un plazo de ejecución de 24 meses, de manera que se alargarán hasta mediados del 2026.

En total, se invertirán 30.250.000 de euros. De estos, unos diez millones los aporta la Generalitat, mientras que los regantes aportarán el resto de dinero a través de un préstamo a 50 años sin intereses. Este pago ha causado las quejas de varios regantes, aunque el presidente del canal de Pinyana, Ramon Piqué, ha defendido que "no había otra alternativa".

El proyecto prevé cambiar el riego a manta por uno más eficiente. En concreto, se sustituirá una red de antiguas acequias por uno sistemas de cañerías a presión. Por eso las obras incluyen una nueva presa en el canal de Pinyana y una estación de filtrado con un caudalímetro asociado a esta infraestructura, con su respectiva instalación eléctrica.

También prevé la construcción de un sistema de riego con una red primaria que conecta el punto de toma con el área de riego, una red secundaria que conduce el agua desde la red primaria hasta los hidrantes individuales o colectivos y una red terciaria que transporta el agua desde los hidrantes de agrupación hasta cada una de las tomas de parcela. Todo, se gestionará a través de un nuevo sistema de telecontrol con el objetivo de hacer un uso más eficiente del agua.

Conversaciones internas para la modernización del canal de Urgell

Preguntada por en qué punto se encuentra el proyecto de modernización del canal de Urgell, la secretaria de Agricultura y Alimentación se ha limitado a decir que están en un momento de "trabajo interno" entre Generalitat y gobierno español, y ha añadido que explicarán el proyecto cuando haya consenso entre administraciones y regantes con respecto a la financiación, plazo de obras y coordinación.