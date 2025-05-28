“El alcalde de Cervera me indicó que me pusiera en contacto con Fiscalía”

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

“El alcalde de Cervera me indicó que me pusiera en contacto con la Fiscalía”, afirma el abogado Joan Recasens. Responde así al comunicado que el ayuntamiento de la capital de la Segarra emitió la semana pasada, a raíz de la investigación del ministerio público sobre una presunta malversación en el Consevatori (ver SEGRE del pasado viernes). La Paeria se refirió en este documento a Recasens como “abogado asesor del secretario municipal” (fallecido hace dos semanas) y afirmó que “se puso en contacto con la Fiscalía de Lleida en nombre del alcalde, Joan Pomés, sin contar con su autorización expresa”.

El abogado calificó esta afirmación de “totalmente falsa” y afirmó que recibió instrucciones del alcalde de contactar con la Fiscalía “en una breve reunión” que tuvo lugar el pasado 13 de febrero. En este encuentro, explicó, participó también una funcionaria municipal. Recasens considera que “esta cuestión podrá ser aseverada” por esta trabajadora del ayuntamiento.

Asimismo, Recasens critica que la Paeria se refiera a él como representante legal del secretario municipal “como si no lo fuera de la corporación”. Asegura que “tenía un encargo profesional sobre este asunto, por el cual el pasado 30 de noviembre giré una minuta que fue satisfecha” por la Paeria. “Hay que recordar que ordenar los pagos corresponde al alcalde y no al secretario”, recalcó.

Para el abogado, en el comunicado del consistorio “se hacen determinadas afirmaciones que me afectan y no corresponden a la verdad”. Considera que tales afirmaciones del ayuntamiento de Cervera referidas a él faltan a la verdad y “afectan a mi buen nombre, puesto que me imputan una mala práctica profesional”. Por este motivo, ha reclamado al consistorio que las “rectifique en el comunicado que ha publicado en su pàgina web”. También lo ha pedido a medios de comunicación que han reproducido de forma íntegra el comunicado de la Paeria, en aplicación al derecho de rectificación recogido en los artículos 1 y 2 de la ley orgánica 2/1984 del 26 de mayo.

Este comunicado no puede leerse ya en la web municipal de la Paeria de Cervera. La publicación de este documento el pasado jueves, a los pocos días del fallecimiento del que fuera secretario municipal, fue objeto de polémica en la capital de la Segarra.