Vecinos de un pueblo de Lleida pueden retirar dinero en efectivo del bar social con un servicio bancario pionero

Los vecinos de Els Alamús, en el Segrià, que quieran retirar dinero en efectivo del banco ya no se tendrán que desplazar fuera del municipio. Es posible gracias a un nuevo servicio gestionado por el municipio, fruto de un acuerdo con Caixabank y la colaboración de la Generalitat, que ofrece la posibilidad de retirar dinero en efectivo en el bar social. Así, cualquier persona con cuenta en la entidad financiera podrá sacar dinero en efectivo en el bar social mediante un sencillo sistema de transacción vía datáfono. La iniciativa, pionera en Catalunya, busca hacer frente a la exclusión financiera, ya que el municipio no dispone de ningún cajero automático desde hace casi tres años.

El alcalde de Els Alamús, Toni Bosch, ha destacado que "es un primer paso para combatir la exclusión financiera" y poder garantizar que todo el mundo, especialmente con gente en riesgo de grande o las personas con menos movilidad, pueda acceder a servicios básicos sin salir del municipio".

De momento, el servicio se dirige a clientes de Caixabank, pero está previsto que, más adelante, también se pueda utilizar por parte de clientes de otras entidades financieras. En estos casos, tendrán que pagar una pequeña comisión por cada operación, que irá íntegramente destinada a Caixabank, como entidad proveedora. Esta ampliación permite hacer el sistema más accesible sin implicar ningún coste adicional para el municipio ni para el bar social. El nuevo servicio de retirada de efectivo forma parte del programa municipal "Cuidem de tu, cuidem dels Alamús", impulsado hace casi un año con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Por otra parte, el bar social donde se ha implantado el servicio también es una iniciativa de titularidad municipal. Después del cierre del último bar privado del pueblo y la falta de personas dispuestas a asumir la gestión, el Ayuntamiento decidió municipalizar el equipamiento y ponerlo en funcionamiento como espacio de convivencia y servicios.