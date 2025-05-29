Agricultura dice que hay que construir 50 plantas de biogás en los próximos cinco años

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El Departamento de Agricultura estima que hay que construir 50 nuevas plantas de biogás en el país en los próximos cinco años para mejorar la gestión de las deyecciones ganaderas. En concreto, calculan que estas nuevas infraestructuras darán respuesta al 45% de los purines que se generan anualmente en Cataluña. Lo ha explicado el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, en la presentación de la jornada 'Les plantes de biogàs, una oportunitat per al territori' que se ha celebrado en Lleida. Ordeig ha afirmado que las instalaciones de biogás son "una oportunidad" para avanzar hacia modelos económicos "más sostenibles". Por su parte, la Plataforma Pobles Vius ha criticado que a la jornada no se hayan invitado voces críticas con estos proyectos.

El conseller Òscar Ordeig ha dicho que el país "no puede perder comba" y tiene que avanzar en la construcción de nuevas plantas de biogás que permitan gestionar de manera "sostenible" las deyecciones ganaderas. Considera que son una "oportunidad" para reducir el exceso de nitratos. "Tecnológicamente es una solución viable y ambientalmente es deseable", ha afirmado.

Ante las reticencias que han generado varios proyectos de biogás por todo el territorio, el conseller ha defendido que hay que hacer pedagogía y consensuar que los proyectos se gestionen de la manera más sostenible y responsable posible y sean de proximidad.

La jornada de este jueves, organizada por Agricultura en colaboración con la Oficina de Fertilización y Tratamiento de Deyecciones Ganaderas, ha contado con la participación de una veintena de expertos del mundo académico, tecnológico y empresarial, que han intervenido a través de ponencias y mesas redondas. Se han abordado temas como el potencial energético y fertilizante del biogás, las tecnologías disponibles, los materiales aprovechables y los retos normativos y logísticos para la implantación de nuevas instalaciones.

Por su parte, la Plataforma Pobles Vius, contraria a la planta de biogás proyectada en La Sentiu de Sió, ha criticado que a la jornada de Agricultura sólo se hayan invitado "personas favorables a estos proyectos energéticos" y "se hayan excluido las voces críticas".

La plataforma considera que el acto de este jueves "pone una alfombra roja al lobby del biogás europeo para que se instale en las tierras de Ponent". "Si se aprueban las decenas de proyectos de biogás actualmente propuestos en Ponent, el territorio se convertirá en un gran polo de atracción de residuos externos que, previa mezcla con purines, acabarán siendo diseminados por el suelo agrario de la zona", alertan.