Confirman los 17 años de prisión por el asesinato de un vecino de Les Borges

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha ratificado la condena de 17 años de prisión para Jesús Giménez Giménez, el autor confeso de la muerte de Karol Mrizo, un vecino de Les Borges Blanques de 34 años, el 9 de octubre de 2022. El TSJC ha desestimado el recurso presentado por la defensa, que alegó que se había vulnerado su presunción de inocencia y que hubo errores en el veredicto del jurado popular. Sobre el primer aspecto, en el que le argumenta que no hubo alevosía, la sala recuerda que la víctima “no pudo realizar el mínimo intento defensivo”, puesto que el acusado le clavó de forma “totalmente inesperada” un cuchillo de grandes dimensiones (jamonero de 36 centímetros de hoja) que “ni los propios testigos pudieron advertir la existencia del cuchillo, lo que evidencia que el acusado lo llevaba cuidadosamente guardado y lo sacó de forma rápida en medio del altercado”. Sobre el segundo motivo, el TSJC determina que el argumento no tiene “ninguna relevancia” porque “no se produjo ninguna confusión” en el jurado, y este tampoco tuvo “ninguna influencia” que pudiera impactar en las mayorías necesarias.

En el juicio, celebrado en noviembre del año pasado, la Fiscalía y la familia de la víctima, representada por el abogado Daniel Ibars, solicitaron que se le impusiera una condena de 20 años de cárcel. Sin embargo, la Audiencia, que lo condenó por un delito de asesinato, la fijó en 17 años de privación de libertad. También acordó una indemnización de 160.000 euros para los familiares de la víctima, 120.000 euros a la pareja y 45.000 euros al padre de la víctima. Contra la nueva sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.