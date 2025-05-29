Cuatro ayuntamientos de Lleida cubren bajas de la policía local a través de la bolsa única

Desde la puesta en marcha de la bolsa única de trabajo para personal interino de las policías locales de Catalunya, el pasado febrero, los ayuntamientos han empezado a beneficiarse de esta herramienta destinada a cubrir vacantes y bajas temporales de forma más ágil y eficaz. Hasta la fecha, la dirección general de Coordinación de las Policías Locales ha recibido un total de 295 solicitudes de aspirantes. De estos 141 han sido admitidos, 70 excluidos y otros 84 están pendientes por falta de documentación incompleta o de localización. De los admitidos, la mitad ya trabaja en la actualidad en cuerpos policiales y se les ha suspendido temporalmente de la bolsa, mientras que 52 de los 70 disponibles han sido ya asignados a los ayuntamientos demandantes. En Lleida, los municipios de Solsona, Tàrrega, Les Borges Blanques y Tremp, han solicitado agentes interinos a través de la bolsa. Según fuentes de la Coordinación de Policías Locales, todos han sido atendidos, excepto Tremp, “que quedará cubierto a medida que se incorporen nuevos candidatos a la bolsa”.

El alcalde de Les Borges, Josep Farran, explicó que uno de los tres puestos vacantes ya ha sido cubierto gracias a esta iniciativa. En La Seu d’Urgell, el alcalde, Joan Barrera, señaló que el consistorio “valora incorporarse a la bolsa” mientras avanza en la creación de una propia. El ayuntamiento aprobó las bases para cubrir tres plazas mediante concurso-oposición en régimen de interinidad. En Mollerussa, el consistorio tiene previso cubrir otras tres plazas de inmediato a través de una comisión de servicios y contempla la posibilidad de solicitar uno o dos agentes a la bolsa hasta que se convoque el proceso selectivo oficial previsto para este año. Balaguer también lo estudia mientras tramita la creación de tres plazas nuevas.

Más de 350 agentes para doce cuerpos policiales de Lleida

La provincia de Lleida cuenta con nueve cuerpos de policía local en las comarcas del llano, con un total de 325 efectivos, y tres cuerpos en el Pirineo, con 31 efectivos. La mitad de los cuerpos de la policía local en Catalunya no superan los 20 agentes, lo que hace más importante contar con un mecanismo ágil para reforzar las plantillas. En Catalunya existen 217 policías locales que dan cobertura al 88% de la población y representan el 38,7% del total de efectivos policiales del territorio. La ratio es de 1,65 agentes por cada 1.000 habitantes. En 2023, las policías locales registraron 109.606 hechos delictivos y 15.783 detenciones, según el sistema de información policial. La bolsa única permite a los consistorios, con problemas recurrentes para cubrir bajas, acceder de manera rápida a personal cualificado al haber superado pruebas selectivas previas y evitar así tener que reducir patrullajes por falta de personal.