Cultura descarta 6 espacios de Vallmanya en el BCIN

El departamento de Cultura ha rechazado incorporar seis espacios de la finca de Vallmanya en el expediente de declaración de la casa (donde residió el President Macià) como bien cultural de interés nacional (BCIN). Desestima así las alegaciones de la plataforma Salvem Cal Macià-Casa Vallmanya, que considera estos elementos como un “conjunto inalienable de la historia de la finca”. De hecho, argumenta que dos podrían ser tomados en consideración, pero concluye que solo tienen una relación “circunstancial” y vinculada a la actividad económica de la finca. En cuanto al resto, afirma que son elementos que se construyeron años después de la muerte del President. En cuanto a las escuelas viejas, el informe admite que hay documentación que constata que el Macià encargó el edificio. También lo ve verosímil en la casa de los cazadores, pero opina que la declaración de BCIN pone la casa central como protagonista. La plataforma consideró esta decisión “incomprensible”.