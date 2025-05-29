Muere un vecino de Almacelles al caer su coche al canal en Albelda

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un vecino de Almacelles de 51 años perdió la vida ayer por la mañana después de que el todoterreno que conducía se saliera de la carretera y cayera al Canal de Aragón y Catalunya en el término municipal de Albelda, La Llitera. El siniestro se produjo a las 7.50 horas en el kilómetro 7 de la carretera A-140, que une Alfarràs y Binéfar, cuando, por causas que se desconocen y que se están investigando, un todoterreno se salió de la vía por la margen izquierda y acabó dentro del canal. El conductor y único ocupante falleció en el lugar. La víctima mortal es A.L., de 51 años, de Almacelles y que era el director de planta de una empresa de Tamarit. El deceso provocó una enorme conmoción en la localidad del Segrià.

En el dispositivo de emergencias participaron patrullas de Tráfico de la Guardia Civil Binéfar, el Equipo de Siniestros Viales (EIS) de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de Aragón, una patrulla de Seguridad Ciudadana de Tamarit, una dotación de bomberos y una ambulancia medicalizada del 061. A su llegada, los efectivos de los Bomberos constataron que el vehículo estaba totalmente sumergido, por lo que consiguieron inmovilizarlo para que no fuera arrastrado por la corriente para, posteriormente, rescatar a la víctima mortal, que fue trasladada por los servicios funerarios al Instituto de Medicina Legal de Huesca.

Cabe recordar que la semana pasada hubo dos accidentes mortales de tráfico en la demarcación de Lleida. Una mujer de 27 años falleció en una colisión en la C-12 en Balaguer. La mujer viajaba de copiloto en un turismo y los Mossos todavía investigan las extrañas circunstancias en las que se produjo. El conductor del coche resultó herido crítico y el chófer del todoterreno implicado sufrió heridas graves. Por otra parte, un joven de 21 años de Vilanova de la Barca perdió la vida el viernes al chocar su moto contra un tractor en un camino. Un total de nueve personas han perdido la vida en lo que llevamos de año en siniestros viales en Lleida, dos menos que en el mismo período del año pasado.