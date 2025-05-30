Balaguer aprueba el presupuesto con críticas a la falta de inversiones

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El pleno de Balaguer aprobó ayer el presupuesto para este ejercicio, que asciende a 21,9 millones y contempla 1,9 para inversiones. Recibió diez votos a favor del PSC y Treballem per Balaguer (Pacte Local), socios en el gobierno, y el concejal de Balaguer, Ara sí. Votaron en contra los siete concejales de los grupos de ERC (3), Junts (3) y la CUP (1). Junts y ERC criticaron la falta de ejecución del presupuesto de 2024 y de las inversiones. Gemma Trilla, portavoz de Junts, calificó las cuentas de “fantasma e irreales”, que no cumplen con los compromisos adquiridos por el equipo de gobierno, ya que el nivel de ejecución de 2024 no superó el 23%, afirmó. Criticó la falta de inversión en limpieza de la vía pública, promoción de vivienda y en el aumento de la seguridad. También el portavoz de ERC, Jordi Vidal, insistió en la poca ejecución de obras y la falta de planificación en inversión.

La sesión del pleno debatió también la gestión del refugio de animales municipal, puesto que antes del pleno el consistorio informó de que el centro había alcanzado su máxima capacidad y ello hace inviable seguir recogiendo animales abandonados “sin comprometer gravemente su bienestar y el buen funcionamiento”. Mientras no se revierta la situación acordó suspender temporalmente las recogidas de nuevos animales. La Paeria pidió al consell de la Noguera y otras entidades supramunicipales “afrontar conjuntamente esta realidad que desborda las capacidades del municipio”. Asimismo, responsables de las asociaciones SOS Bigotis y Aglà pidieron al pleno una ampliación del centro y una mejor gestión, y que reconsidere suspender las recogidas “porque es ilegal y compromete el bienestar de los animales”.

La nueva comisaría de Mollerussa, a finales de 2026

Luz verde a las obras de la nueva Área Básica Policial Pla d’Urgell-Garrigues, después de que el consistorio de Mollerussa haya concedido licencia de los trabajos. El pleno aprobó ayer por unanimidad un último trámite del expediente de cesión de los terrenos y el alcalde, Marc Solsona, destacó que el plazo de ejecución es de 18 meses, por lo que las obras podrían estar listas a finales del 2026.

Ampliación del archivo del Urgell

El pleno de Tàrrega aprobó ayer por unanimidad el convenio de colaboración para ampliar el Arxiu Comarcal, con una inversión de 2,3 millones financiada por Cultura, informa L.Pedrós. En Almacelles, el pleno desbloqueó el proceso para liquidar facturas por valor de 199.000 euros a través de reconocimientos extrajudiciales de crédito. También tomó posesión del cargo el edil de Pacte Local Izan Porté. En Les Borges Blanques, el pleno aprobó por unanimidad reclamar inversiones a la distribuidora eléctrica para evitar apagones.

El Conselh amplía los usos del suelo rústico de Aran

El pleno del Conselh Generau d’Aran dio ayer la aprobación inicial por unanimidad a cambiar las normas subsidiarias de planificación urbanística en los municipios de Canejan, Les, Bossòst, Vilamòs, Es Bòrdes y Vielha. Este cambio flexibiliza los usos y construcciones permitidos en suelo no urbanizable y abre la puerta a edificaciones ganaderas y almacenes que ahora no están recogidas en la normativa urbanística de la Val. Esta modificación deberá someterse a la aprobación de la comisión de Urbanismo de Aran.

El geriátrico de Mequinensa creará 47 empleos

El pleno de Mequinensa aprobó ayer por unanimidad crear el servicio público de Residencia de Mayores y Centro de Día, cuyo funcionamiento al completo requerirá una plantilla de 47 trabajadores. El geriátrico tendrá 78 plazas y el centro de día, 39. El consistorio, tras las negativas del Gobierno de Aragón y la Comarca del Baix Cinca a participar, optará por una concesión administrativa. La licitará, con un precio máximo de 63 €/día por plaza, para cinco años (prorrogable otros 2) por 12,7 millones.