Campamento en pleno Pirineo para eliminar peces invasores

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Personal de la empresa pública Forestal Catalana está instalando un campamento de casetas prefabricadas en un paraje a 2.000 metros de altitud en pleno Pirineo de Lleida para, desde allí, intentar eliminar los ejemplares de foxino o piscardo (veró en catalán) de los estanys de alta montaña del Rosari d’Àrreu y de Garrabea, según informó el Parc Natural de l’Alt Pirineu.

El foxino es un pez invasor que, pese a su pequeño tamaño, ya que sus ejemplares adultos no suelen superar los 10 centímetros de envergadura, provoca intensos impactos en especies como la trucha al competir con sus alevines por los invertebrados y el plancton que les sirven de alimento. También dañan las praderas de los lechos al comer sus componentes vegetales, especialmente algunos endémicos como los isoetes.

La actuación se integra en el programa Life Rescue Alpir, financiado por los Fondos Nest Generation y que el año pasado incluyó los ensayos efectuados en Colomers con el biocida de origen vegetal rotenona para reducir la presencia de especies piscícolas invasoras en lagos de alta montaña.