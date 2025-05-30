Herido un hombre en un apuñalamiento en Agramunt

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Un hombre ha sido apuñalado en Agramunt. Los hechos han pasado a primera hora de la madrugada de este viernes en la avenida Catalunya y los Mossos d'Esquadra han detenido al presunto autor, de 48 años. Por causas que se están investigando, se ha producido una pelea entre varías personas en la avenida Catalunya y una ha atacado a otra con un arma blanca.

Al lugar han ido varias patrullas de los Mossos d'Esquadra, que han hecho una búsqueda por la zona y han localizado y arrestado el presunto autor. Se trata de un hombre de 48 años, que está imputado por un delito de lesiones con arma blanca. La víctima ha sido trasladada en ambulancia al hospital Arnau de Vilanova.