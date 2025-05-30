La Generalitat quiere 50 plantas de biogás y Lleida ya suma la mitad

La Generalitat quiere que 50 plantas de biogás entren en funcionamiento en toda Catalunya en los próximos cinco años. Así lo afirmó ayer en Lleida el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig. Esta afirmación llega cuando las instalaciones de este tipo previstas en las comarcas leridanas suponen al menos la mitad del medio centenar que la Generalitat establece como objetivo. Proyectos para captar el metano de deyecciones ganaderas y otros residuos orgánicos, depurarlo para obtener biometano e inyectarlo en la red de gas suman por sí solos 22 complejos en las comarcas del llano. A estos se suman otros que solo plantean la obtención de biogás como combustible para producir electricidad.

“Construir cincuenta plantas de biogás en los próximos cinco años nos permitiría gestionar el 45% de los purines de Catalunya”, afirmó el conseller de Agricultura. “Es una gran oportunidad para captar un metano que ahora va a la atmósfera, darle un aprovechamiento económico y reducir los excesos de nitratos, especialmente en las zonas declaradas vulnerables”, argumentó Ordeig. “Es algo tecnológicamente viable y ambientalmente deseable”, añadió, y recordó que otros países “nos llevan décadas de ventaja” en este ámbito.

“Catalunya debe acelerar, escuchando a todos pero con paso firme, para alcanzar los objetivos que establece la estrategia catalana del biogás”, concluyó el conseller.

Ordeig hizo estas declaraciones tras inaugurar una jornada de conferencias y debates en Lleida sobre el biogás. El acto organizado por la Generalitat, tenía como título Las plantas de biogás, una oportunidad para el territorio.

“Quieren convertir Ponent en un polo de atracción de residuos”

La plataforma Pobles Vius, contraria a la gran planta de biogás prevista en La Sentiu de Sió y a otros proyectos de este tipo, criticó la jornada técnica que organizó la Generalitat en Lleida al considerar que no incluyó a quienes cuestionan estas plantas. El colectivo valoró que el Govern “pone una alfombra roja para que el lobby europeo del biogás se instale en Ponent”. “Si se aprueban los proyectos de biogás propuestos en Lleida, el territorio será un polo de atracción de residuos externos”.