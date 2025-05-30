Sustituirán la cubierta del cementerio para retirar amianto y evitar filtraciones

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Guissona ha aprobado de forma inicial el proyecto de sustitución de las cubiertas de fibrocemento del cementerio. Fuentes del consistorio explicaron que el objetivo de esta actuación es retirar el amianto de los edificios municipales. El ala norte, la este y gran parte del ala sur son las que contienen amianto. Finalmente, se decidió renovar el tejado de forma integral para evitar las filtraciones de agua que se producen en otros puntos, así como mejorar la recogida y evacuación de las aguas pluviales. Gran parte de estas instalaciones de fibrocemento se colocaron en el año 1960.

La intervención permitirá dignificar el monumento que está declarado como Bien Cultural de Interés Local (BCIL) y fue construido alrededor de 1861. Con la utilización de las tejas cerámicas se recuperará la imagen de la cubierta original. Además, se mejorará el alumbrado y el firme de algunos puntos.

El año pasado Guissona culminó la amplicación del cementerio con un edificio anexo con capacidad para 600 nuevos nixos y un espacio para columbarios. El consistorio adquiró 2.000 metros cuadrados de superfície para expandir el edificio por la parte posterior. Estos trabajos contaron con una inversión de 345.000 euros.