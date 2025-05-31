300 personas en la 18 Trobada de Gent Gran de la Noguera
Bellmunt d’Urgell acogió el pasado sábado la 18 edición de la Trobada de Gent Gran de la Noguera, que congregó a 300 personas de diferentes asociaciones de los municipios de la comarca. La jornada contó con una actuación del grupo de Havaneres Vent de Ponent, un vermut popular y una comida de hermandad en el pabellón. Finalizó con la actuación del humorista Peyu con su espectáculo La niña bonita.Se celebraron sorteos de productos de proximidad.