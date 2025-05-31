300 personas en la 18 Trobada de Gent Gran de la Noguera

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Bellmunt d’Urgell acogió el pasado sábado la 18 edición de la Trobada de Gent Gran de la Noguera, que congregó a 300 personas de diferentes asociaciones de los municipios de la comarca. La jornada contó con una actuación del grupo de Havaneres Vent de Ponent, un vermut popular y una comida de hermandad en el pabellón. Finalizó con la actuación del humorista Peyu con su espectáculo La niña bonita.Se celebraron sorteos de productos de proximidad.