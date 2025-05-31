Simulacro de una fuga química en la Guardia Civil

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Una treintena de agentes de la Guardia Civil de Lleida, Barcelona, Huesca y Teruel hicieron ayer en la comandancia de la capital del Segrià un simulacro de un operativo por un escape de un elemento químico no identificado. La práctica tuvo lugar en el marco de las jornadas de formación que han hecho esta semana para atender incidentes nucleares, radiológicos, biológicos o químicos (NRBQ), como ya informó este periódico el martes. En el simulacro, los agentes se vistieron con los equipos de protección individual, montaron una estación de descontaminación y acordonaron la zona para de garantizar la seguridad. El jefe de la Unidad de Primera Respuesta ante incidentes NRBQ de Lleida, el teniente Montero, afirmó que estas jornadas “son esenciales para unificar protocoles y preparar al personal a nivel teórico y práctico”.