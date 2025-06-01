Bellver quiere ampliar el cauce de dos torrentes para evitar inundaciones

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Bell-ver de Cerdanya actuará para reducir el riesgo de inundabilidad en los núcleos de Bor y de Riu de Santa Maria. Para ello, busca subvenciones para encargar un proyecto que determine las actuaciones a ejecutar. Las propuestas pasan por ampliar el cauce del torrente del Ingla, que discurre junto al núcleo de Riu de Santa Maria, y el del torrente de la Fou de Bor, en el pueblo de Bor y que dicide el núcleo urbano en dos partes. También plantea la construcción de un puente en la calle de Talló para evitar tener que cruzar el torrente por el paso actual, “que hace efecto presa”, según detalla la memoria inicial de los trabajos.

La alcaldesa, Laia Serra, detalló que algunas vivendas de primera y de segunda residencia están situadas muy cerca del torrente, a una cota muy próxima a la del cauce del agua. Señaló que “episodios meteorológicos como el de la Dana nos han hecho extremar las precauciones y apostar todavía más por la seguridad de nuestros vecinos”. “Somos conscientes de que no podemos eliminar el riesgo del todo, pero sí reducirlo”, añadió, y recordó que en el núcleo de Riu de Santa Maria hubo un episodio “hace unos 4 o 5 años en que el río se llevó parte de una palanca para cruzar a la otra parte del pueblo”. También recordó las históricas inundaciones de 1982.

El proyecto de Bor se licita por 36.421 euros y contempla actuaciones en la zona de servidumbre del torrente de Cortal de Mar para canalizar las aguas de manera que, en caso de avenidas, no queden afectados los terrenos clasificados como suelo urbano.

La redacción del proyecto de Riu de Santa Maria tiene un valor de 36.179 euros.