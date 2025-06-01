Curso de pesca con pautas para atenuar el sufrimiento del pez

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El embalse de La Torrassa fue escenario ayer de un curso de pesca con mosca y liberación de ejemplares organizado por la sociedad de pescadores de La Guingueta y Espot y por el club de pesca Sort-Pirineu. La convocatoria incluyó la exposición de maniobras para evitar el sufrimiento de los peces, como mantenerlos mojados y reducir al mínimo su tiempo fuera del agua, en línea con las recomendaciones de las principales entidades internacionales del sector.