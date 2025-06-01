El Papa nombra obispo de Urgell y copríncipe de Andorra al número dos de Joan-Enric Vives

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El nuevo Papa, León XIV, ha consolidado el giro renovador que comenzó a aplicar en la iglesia leridana su antecesor, Francisco I, con el nombramiento de Josep-Lluís Serrano como obispo de Urgell, sede que lleva asociada la cojefatura de Estado de Andorra compartida con el presidente de la República de Francia. Serrano había sido nombrado coadjutor, una especie de viceobispo, por el anterior pontífice en julio.

La designación llega solo diez días después de la del nuevo obispo de Lleida, Daniel Palau, y se enmarca en la vertiginosa serie de nombramientos de obispos iniciada tras su toma de posesión el 18 de mayo. Esta incluye, además del suyo en Roma (tomó posesión el domingo), los de Paraná y Morón (Argentina), Newark (EEUU), Granada (Colombia) o San Carlos (Venezuela). Se trata, en todos los casos, del relevo de prelados que renunciaron por cumplir los 75 años al final del papado de Francisco y cuyo equipo había comenzado a preparar. El obispo de Solsona, Francisco Conesa, fue también designado por el Papa argentino en 2022.

Serrano releva a Joan-Enric Vives con la apuesta de mantener un perfil continuista y, a la vez, adaptado al siglo XXI, con la vocación de dar “servicio a la ciudadanía ante los nuevos retos y la tradición que recibimos y actualizamos”, dijo.

Serrano deberá, al disponer de derecho de veto sobre los proyectos de ley, pronunciarse sobre la nueva regulación del aborto, una práctica ahora proscrita en el país pirenaico. Sobre este asunto dejó claro que el obispo y el copríncipe son “la misma persona”, aunque, al mismo tiempo, abrió una puerta al avance: “hay que escuchar, establecer diálogo y acompañar a las personas que más sufren”, que en este caso concreto serían “las mujeres que puedan encontrarse en una situación difícil”. No obstante, anotó que buscará “servir de la mejor manera al país y buscar una respuesta que sea plausible”.

Sobre la línea de trabajo que quiere priorizar, está la apuesta por la “fidelidad creativa” que denominó el papa Francisco, que se basa en mantener las tradiciones con una mirada de futuro que dé respuesta a los retos que afronta la fe y la sociedad. Unas máximas que quiere aplicar tanto en la de misión de anuncio como en la misión de anuncio andorrana.

Vives hará “pequeños servicios” en la Seu d’Urgell

El jefe del gobierno de Andorra, Xavier Espot, también ha asistido a la misa que el obispo emérito y el nuevo obispo han oficiado en el santuario de Canólico. Espot ha dicho de Vives que pierde un “referente” y una persona que le ha ayudado “en momentos de dificultad”.

El jefe del ejecutivo del principado se ha encomendado al nuevo obispo para “ayudarle y acompañarle” cuando lo necesite. Y “cuando tenga necesidad de un buen consejo estoy seguro de que le encontraré en su persona”, ha finalizado.

Por su parte, el actual Síndic de Andorra, Carles Ensenyat, ha valorado de Serrano su vocación como “servidor del pueblo andorrano”. “Está aquí para servir al pueblo andorrano, enriquecer nuestra nación social, cultural y económicamente y seguro que nos servirá de guía”, expresó.

