Espectacular incendio en un edificio de viviendas en Bagergue

La planta superior de un edificio de tres pisos en el pueblo de Bagergue, en Naut Aran, ha resultado hoy afectada por un incendio que se ha declarado hacia la seis de la mañana .

La rápida intervención de los Pompièrs de Aran, que han movilizado siete unidades, a las que después se han añadido otras dos procedentes de la base de la Generalitat en El Pont de Suert, ha evitado que el fuego se propagara y afectara a más viviendas o edificios de la zona.

Finalmente, el incendio ha dañado una de las dos viviendas de la planta superior mientras que la otra ha sido utilizada por los bomberos para maniobras de contención del siniestro. Los trabajos de extinción se han prolongado durante algo más de tres horas, desde las 6.44 a las 9.52, y una persona resultó afectada por inhalación de humo.