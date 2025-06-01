Oliana estrenará una unidad móvil para expedir el DNI en 10 minutos

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El ministerio de Interior estrenará la semana que viene en Oliana, un nuevo sistema de DNI rural que ha implementado que hace tiempo que se usan en otros puntos de Catalunya y el Estado pero es pionero en Lleida. Con la ayuda de una furgoneta de la Policía Nacional, los vecinos podrán pedir cita y 10 minutos dispondrán de la documentación. Ahora los vecinos de pueblos alejados de grandes núcleos urbanos de Lleida se ven obligados habitualmente a desplazarse hasta las comisarías de la Policía Nacional de la capital del llano, de La Seu o de Les para renovar o expedir documentos de identidad y pasaportes.

La unidad móvil que se estrenará en el Alt Urgell, previsiblemente el jueves, es un Vehículo Integral de Documentación (VIDOC). Expedirá sus primeros documentos en Oliana y, en una segunda fase, recorrerá otras localidades de Lleida que lo soliciten, según el subdelegado del Gobierno, José Crespín. “Es un servicio nuevo que agilizará y simplificará todo el proceso. Lo inauguramos en Oliana para ir viendo poco a poco cómo funciona y ampliarlo así al resto de municipios que lo soliciten”, añadió. “Llevaremos la gestión del DNI hasta las casas de los núcleos rurales para evitar desplazamientos de la población”, dijo Crespín.

La presentación de la unidad móvil se hará junto al ayuntamiento de Oliana, donde quedará instalada la furgoneta cada vez que visite este municipio. Allí podrá verse el funcionamiento de este servicio móvil, que también podrá expedir y renovar pasaportes. El ayuntamiento asumirá la lista de ciudadanos citados. El alcalde, Ricard Pérez, explicó que la sala de espera estará ubicada en la recepción del consistorio. El objetivo, añadió, es que el VIDOC descongestione también la oficina de La Seu. “Facilitará que las personas con dificultades de movilidad accedan a un trámite tan importante”,dijo.