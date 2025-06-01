Preparan un derribo a regañadientes en Soriguera

El ayuntamiento de Soriguera ha dado los primeros pasos para demoler una casa aislada cerca del pueblo de Arcalís. Se trata de una edificación declarada ilegal hace más de una década y que ahora el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ordena derribar. El consistorio da cumplimiento a la resolución judicial pero, al mismo tiempo, explora a contrarreloj alternativas que permitan mantener el edificio en pie sin vulnerar la legalidad.

El alcalde, Josep Ramon Fondevilla, explicó que la casa pertenece a un vecino del municipio, que la construyó al amparo de una licencia de obras “mal otorgada” por el ayuntamiento en el año 1997. A raíz de una denuncia, una primera sentencia judicial declaró ilegal el inmueble en 2012. El TSJC ratificó este fallo en 2015 y, una década años después, el departamento de Territorio de la Generalitat acudió de nuevo a este tribunal para exigir la ejecución de las sentencias. Su última resolución, del pasado mes de febrero, concedió un plazo de dos meses al ayuntamiento para “adoptar las disposiciones necesarias para el completo y total derribo de lo edificado al amparo de la licencia anulada”.

Desde entonces, el consistorio ha sacado a concurso la redacción del proyecto de demolición y la posterior dirección de los trabajos, un contrato menor con un presupuesto de menos de 3.000 euros pendiente de adjudicación. A la espera de disponer de este proyecto, por ahora no ha licitado los trabajos de demolición. Fondevilla afirmó que, si bien está dispuesto a acatar las decisiones judiciales, el ayuntamiento busca soluciones que eviten el derribo de la vivienda. “Está claro que hay que respetar la legalidad, pero uno no se hace alcalde para derribar casas”, dijo.