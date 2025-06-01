Un herido tras chocar un coche y un camión en Vielha

Publicado por L. BERENGUER Creado: Actualizado:

El conductor de un turismo resultó herido leve ayer, después de que su vehículo chocara frontalmente con un camión en la N-230, en el punto kilométrico 161 (a un kilómetro de Vielha). En el camión viajaban dos personas, que resultaron ilesas, mientras que el conductor del turismo fue trasladado en ambulancia al hospital de Vielha. Tras el choque, ambos vehículos se incendiaron y, antes de que surgieran las primeras llamas, se produjo una deflagración, según aseguran algunos vecinos de la zona y testigos de los hechos. El accidente se produjo a última hora del día, y hasta el lugar del siniestro se desplazaron tres camiones, un vehículo ligero y 11 efectivos de los Pompièrs de la Val d’Aran. Asimismo, la carretera quedó cortada mientras los Pompièrs apagaban el incendio y aseguraban la zona.

El alcalde de Vielha, Juan Antonio Serrano, aseguró a este diario que la N-230 es “un nido de accidentes” y reclamó que “por favor, se tomen medidas para evitar la siniestralidad”. En lo que llevamos de 2025, se han producido “mínimo tres accidentes con camiones implicados en esta altura de la carretera”, explicó Serrano.

La N-230 es una vía internacional y se calcula que por ella circula una media de más de 800 camiones al día, según informó el consistorio de la capital de la Val d’Aran. “No pueden circular tantos camiones, es súper peligroso”, alertó Serrano, y añadió: “especialmente, el tramo entre la frontera con Francia y la bajada en dirección a Lleida, es donde se producen más siniestros”, cosa que provoca largas retenciones de tráfico. Por ello, el primer edil insistió en limitar la circulación de los vehículos más pesados “tal y como ya sucede en invierno”, dijo.

A mediados del pasado mes de marzo, otro camión volcó en medio de la misma carretera a su paso por Vielha, hecho que obligó a cortar la vía durante varias horas.