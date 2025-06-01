Una vaca embiste a un mosso d'Esquadra que iba a sacarla de la carretera en la Val d'Aran

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Una patrulla del área de tráfico de los Mossos d’Esquadra detectó el viernes por la noche la presencia de una vaca en la carretera N-230 a su paso por Bossòst (Val d’Aran). El animal se encontraba en medio de la vía y ponía en riesgo la seguridad en el tráfico, razón por la cual uno de los agentes bajó del vehículo policial para intentar apartarlo. Tras intentarlo sin éxito, la vaca lo embistió y el impacto desplazó al agente unos dos metros, según avanzó ayer El Caso y pudo confirmar SEGRE de fuentes policiales. A consecuencia del golpe y de la caída posterior, el mosso de escuadra sufrió algunas heridas leves, principalmente rozaduras al impactar contra el asfalto. El suceso tuvo lugar alrededor de las 21 h de la noche y el afectado fue trasladado por los equipos de emergencias al Espitau Val d’Aran para ser atendido.

Personas, vehículos y animales se han visto envueltos en varios incidentes o accidentes de tráfico a lo largo de los años en las carreteras leridanas, especialmente en las del Pirineo. En agosto de 2021, un conductor resultó herido al chocar con su vehículo con una vaca mientras circulaba por la carretera N-260 en el término municipal de El Pont de Bar, en el Alt Urgell. Asimismo, en diciembre de 2020, el conductor de un turismo resultó herido leve después de que su vehículo chocara contra tres vacas que acabaron muriendo en la carretera L-510 entre Alins y Àreu.

De otra parte, en julio de 2014, dos excursionistas de 58 y 18 años (padre e hijo) se refugiaron en lo alto de una gran piedra por miedo a los toros y las vacas que pastaban por un prado de la Vall Fosca, en La Torre de Capdella (Pallars Jussà). Ambos, vecinos de Esparreguera, tuvieron que avisar a los Bombers para poder salir de la roca. El cuerpo activó un helicóptero y una unidad de los GRAE para evacuarlos a la Torre de Capdella. Salieron ilesos.

Animales en la vía: 73 heridos y un muerto en un año

Durante el año 2024 las carreteras de la demarcación leridana registraron 47 accidentes de tráfico en los que se vio involucrado un animal y que causaron 73 heridos (tres de graves y el resto leves) y una víctima mortal, según cifras (provisionales) facilitadas a este periódico por el Servei Català de Trànsit. También se registraron 1762 accidentes por impactos contra animales sin daños personales. En el año 2023, la demarcación registró 38 accidentes y 56 heridos, en este caso todos leves. El total de impactos sin personas afectadas fue de 1591.