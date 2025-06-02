El mercado vende 90 vehículos de ocasión con menos visitantes por el calor

Publicado por SegreLaia Pedrós Creado: Actualizado:

Tàrrega cerró ayer la 12 edición del Mercat del Vehicle d’Ocasió con un balance positivo de ventas. En tres días, entre el viernes y el domingo, la quincena de concesionarios participantes vendieron noventa vehículos, cifra similar a la registrada el año pasado. El evento, por tanto, plantó cara a las elevadas temperaturas registradas si bien este factor afectó la afluencia de visitantes, especialmente en las horas del fuerte calor como el mediodía y primera hora de la tarde.

Por otra parte, además, el primer sondeo realizado pone de manifiesto que se vendieron más vehículos de gama alta que en años anteriores. Por tanto, se estima que el volumen de negocio ha sido superior. “A pesar del fuerte calor, el Mercat del Vehicle d’Ocasió ha mantenido un buen resultado y continúa como una de las citas referentes del sector en las tierras de Lleida”, manifiestó la concejala de Promoción Económica, Núria Robert, quien también agradeció una vez más el apoyo del público y en especial de los concesionarios, que son coorganizadores del certamen.

El Parc Esportiu de Tàrrega se convirtió en punto de encuentro del sector de la automoción ofreciendo 400 modelos con precios entre los 2.400 y los 88.500 euros.