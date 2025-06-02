La capital del Sió vive un nuevo multitudinario DVins

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Agramunt demostró el sábado de nuevo el gran poder de convocatoria del DVins, la Mostra de Vins de Vins i Caves de Proximidad, que reunió miles de personas entorno el paseo del Sió. Jordi Figuera, presidente de la entidad organizadora, afirmó que “ha sido una XI edición de éxito con un punto de glamour” en la que “hemos servido 50.000 degustaciones, las mismas del año pasado, en un tiempo más reducido ya que el fuerte calor hizo que la gente viniese más tarde”.

Los visitantes pudieron degustar más de 170 variedades de vinos y cavas así como productos gastronómicos del Urgell que ofrecieron 35 estands (25 de vitivinícolas y 10 de gastronómicos), entre los que había las principales bodegas de la DO Costers del Segre y DO Cava. La muestra se completó con las actuaciones musicales de folk del grupo La Catxibanda y el concierto de Pink Goats. Por la mañana hubo la ruta enológica-cultural por edificios vinculados a la educación según Josep Bertran, de la organización.