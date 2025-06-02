Novedad para los excursionistas del Parque Nacional de Aigüestortes: visitas gratuitas durante todo el verano

Publicado por acn / redacció Creado: Actualizado:

El Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici ha anunciado que ofrecerá visitas guiadas gratuitas durante los meses de julio y agosto, tanto en las mañanas como en las tardes. Esta medida pretende que los turistas, que suman cerca de 600.000 anualmente, puedan conocer más a fondo el único parque nacional de Catalunya, más allá de los puntos más emblemáticos que habitualmente visitan.

Según ha explicado el director del parque, Lluís Florit, esta iniciativa responde a la percepción que muchos visitantes no profundizan lo suficiente en sus excursiones: "Como gestores del Parque tenemos la obligación de ofrecer toda la información a los visitantes para que tengan una experiencia enriquecedora". A pesar de ser gratuitas, estas visitas requerirán reserva previa y serán conducidas por personal del propio parque en horarios establecidos.

Para complementar la experiencia, también se editará una mini guía con información detallada sobre hábitats, especies y lugares de interés que los excursionistas podrán llevar en la mochila durante sus rutas. Esta guía está especialmente pensada para los excursionistas más experimentados que quieran profundizar por su cuenta.

Una prueba piloto con futuro

La dirección del parque ha confirmado que se trata de una prueba que se inicia este verano y que, si los resultados son positivos, podría tener continuidad. Hay que destacar que durante los meses de julio y agosto, el parque recibe a más de 260.000 visitantes, casi la mitad del total anual.

Esta medida se enmarca en los esfuerzos por mejorar la experiencia turística en el espacio protegido, favoreciendo un conocimiento más profundo de su patrimonio natural y facilitando que los visitantes se lleven más que simplemente fotografías de los puntos más conocidos del parque.