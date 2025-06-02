Repararán las goteras del tejado de la iglesia de la iglesia de Santa Maria de l’Alba

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

La Parroquia de Tàrrega arreglará el tejado de la iglesia de Santa Maria de l’Alba situado encima del órgano y renovará los baños.

La Parroquia explica que “después de bastante tiempo con goteras y con las lluvias de los últimos meses, se ha hecho evidente una gran mancha de humedad en lo alto del techo donde está el mural Nativitas”, que Josep Minguell pintó el año 2007 y que forma parte de un conjunto de pinturas murales al fresco en la iglesia. Según la Parroquia, “se trata de un tejado sin acceso, de modo que no se ha podido valorar en exactitud de la restauración, pero sí de forma aproximada”. Según la Parroquia, “es una obra muy urgente y necesaria ya que la humedad cada vez es más patente y está afectando a las pinturas”. La actuación tiene un presupuesto de 56.411,95 euros, de los cuales 39.488,37 euros serán financiados con una subvención de la Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), 5.977,07 euros los aportará el Obispado de Solsona y el resto los tiene que pagar la parroquia con fondos propios.

Además, quiere renovar y adaptar los baños para hacerlos accesibles a personas con movilidad reducida. La actuación prevé dignificar el acceso y habilitar un baño en el que la puerta será corrediza y habrá un baño con barandillas y una pica alta sin mobiliario inferior para que pueda moverse una silla de ruedas y un caminador sin obstáculos. Junto a este está previsto habilitar otro pequeño lavabo con tan solo un sanitario. Dicha actuación costará 34.000,35 euros a financiar en su totalidad la parroquia.

Ahora ha iniciado una campaña de recaudación para conseguir los 45.846,86 euros que tiene que aportar de fondos propios para el tejado y los baños.