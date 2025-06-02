Ya hay fecha de apertura de las piscinas municipales de verano en Tàrrega
Este martes se pondrán a la venta los abonos por vía telemática
Tàrrega abrirá las piscinas municipales de verano el viernes 13 de junio. En las últimas semanas, operarios de los servicios municipales han trabajado en la mejora y limpieza de las instalaciones para que estén en perfectas condiciones en la fecha de su apertura.
Este martes se pondrán a la venta los abonos por vía telemática. También se podrán adquirir entradas y abonos de forma presencial en la recepción de la piscina cubierta una vez se inicie la temporada de baño. Los precios se mantienen: el abono individual para adultos cuesta 75 euros; el infantil, 55 euros; para personas mayores de 65 años, 45 euros; y el familiar, 145 euros. También se ofrecerá un abono de 25 baños a 60 euros y uno de 40 baños por 100 euros. Las entradas individuales cuestan 3 euros (infantil), 4 euros (adulto) y 2 euros (mayores de 65 años). El acceso es libre para niños menores de 3 años. También se mantienen los precios especiales para personas con discapacidad: entrada a 1 euro y abono a 30 euros.
El horario de las piscinas será de 10.30 a 19.30 horas, hasta el 7 de septiembre. Las piscinas de Altet y Claravalls abrirán el 14 de junio. En Tàrrega, el día 11 se impartirá una charla para familias sobre como evitar el ahogamiento de niños.