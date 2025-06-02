Ya hay fecha de apertura de las piscinas municipales de verano en Tàrrega

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Tàrrega abrirá las piscinas municipales de verano el viernes 13 de junio. En las últimas semanas, operarios de los servicios municipales han trabajado en la mejora y limpieza de las instalaciones para que estén en perfectas condiciones en la fecha de su apertura.

Este martes se pondrán a la venta los abonos por vía telemática. También se podrán adquirir entradas y abonos de forma presencial en la recepción de la piscina cubierta una vez se inicie la temporada de baño. Los precios se mantienen: el abono individual para adultos cuesta 75 euros; el infantil, 55 euros; para personas mayores de 65 años, 45 euros; y el familiar, 145 euros. También se ofrecerá un abono de 25 baños a 60 euros y uno de 40 baños por 100 euros. Las entradas individuales cuestan 3 euros (infantil), 4 euros (adulto) y 2 euros (mayores de 65 años). El acceso es libre para niños menores de 3 años. También se mantienen los precios especiales para personas con discapacidad: entrada a 1 euro y abono a 30 euros.

El horario de las piscinas será de 10.30 a 19.30 horas, hasta el 7 de septiembre. Las piscinas de Altet y Claravalls abrirán el 14 de junio. En Tàrrega, el día 11 se impartirá una charla para familias sobre como evitar el ahogamiento de niños.