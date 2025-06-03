Cazan en la C-14 en Ciutadilla al segundo ‘fitipaldi’ en una semana en la C-14 en Ciutadilla

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Circulaban a unos 200 kilómetros por hora en una larga recta de la carretera C-14 a su paso por Ciutadilla, en el Urgell, donde la velocidad máxima permitida és de 90 km/h. Los Mossos d’Esquadra ha denunciado penalmente con apenas una semana de diferencia a dos fitipaldis. El último de ellos a las 11.00 horas del pasado viernes. Un conductor andorrano de 50 años fue captado por un radar circulando a 194 km/h, es decir, a 104 km/h más del máximo permitido. Agentes de tráfico de la Regió Policial Ponent y del Camp de Tarragona lo lograron interceptar en Montblanc, donde le denunciaron por un delito contra la seguridad en el tráfico por circular con una velocidad penalmente punible. Además, el vehículo, de la marca Mercedes, quedó inmovilizado a disposición de la autoridad judicial mientras que el conductor deberá comparecer, cuando sea requerido, frente al juzgado de instrucción en funciones de guardia de Cervera.

El caso anterior se registró el viernes 23. El radar captó un turismo BMW que iba a 218 kilómetros por hora. El infractor era un hombre de 40 años. En ambos casos, el cinemómetro estaba colocado en el kilómetro 59. En ambos casos, los infractores se enfrentarán a peticiones de cárcel o multas y a la retirada durante varios meses del carnet de conducir.