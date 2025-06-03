Endesa regula el caudal del río Segre en Lleida para combatir la plaga de la mosca negra

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

Endesa, a través de su división de energías renovables EGPE, adaptará la actividad de cuatro de sus centrales hidroeléctricas para regular el caudal de los ríos Segre y Ebro para facilitar el tratamiento antilarvario contra la mosca negra, informa la compañía en un comunicado este martes.

Durante cuatro días, el Consorci de Polítiques Ambientals de Terres de l'Ebre llevará a cabo tareas de muestreo, aplicación de producto y evaluación de la efectividad, un proceso coordinado con la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre y las delegaciones territoriales del Govern en Lleida i y Terres de l'Ebre.

El proceso que sigue el Consorci de Polítiques Ambientals de Terres de l'Ebre consiste en tres días por cada río: el primero para analizar la densidad de larvas de mosca negra, el segundo para aplicar el producto biológico Bti mediante un helicóptero y el tercero para evaluar la eficacia del tratamiento.