Un hombre de 47 años resultó herido de gravedad el domingo por la noche al ser atropellado por un vehículo en la carretera L-702 a su paso por Artesa de Lleida, según informaron los Mossos d’Esquadra. El herido fue evacuado en ambulancia al hospital Arnau de Vilanova. Los servicios de emergencia fueron alertados a las 22.45 horas, cuando por causas que se están investigando, un coche arrolló a un hombre a la altura del kilómetro 5,5 de la carretera L-702 en Artesa de Lleida.

Al lugar acudieron dotaciones de los Bomberos de la Generalitat, patrullas de los Mossos d’Esquadra y dos ambulancias del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Tras ser atendido in situ, el herido fue evacuado al hospital Arnau de Vilanova con pronóstico grave. Por otra parte, una persona fue atropellada a las 19.40 horas de ayer en la calle Alcalde Costa de Lleida, según informó Bomberos. Asimismo, hubo un siniestro a las 19.50 horas en la C-13 en la capital del Segrià.

Campaña de prevención

En otro orden, el Servei Català de Trànsit coordina desde ayer y hasta el domingo con Mossos d’Esquadra y Policías Locales una campaña intensiva de controles de transporte escolar, de menores y viajeros. En la última campaña de este tipo, que tuvo lugar en enero, hubo 247 sanciones.