Más de 40 propuestas culturales en el festival literario Llegendària

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

Llegendària, el festival cultural creado hace ahora cinco años empieza una nueva etapa en su nueva edición con el objetivo de convertirse en un festival literario de referencia en el Pirineo centrado en el fomento de la lectura, la escritura y la cultura literarias para todos los públicos. El certamen se celebrará el próximo sábado a lo largo de la calle Canonges pero también en las calles adyacentes, el Pati Palau y la biblioteca de Sant Agustí.

El alcalde y concejal de cultura, Joan Barrera, destacó que el festiva crece en número de espacios y en actividades. Así, este año hay programadas más de 40 propuestas culturales, como cuentacuentos, paradas de libros, juegos, leyendas, música, ilustraciones, talleres, arte y un nuevo espacio familiar para niños y niñas de los 0 a los 6 años.

La concejala de fiestas, Christina Moreno, destacó los cuatro elementos sobre los que girará la quinta edición del festival y que servirán para decorar la calle Canonges: el fuego, la tierra, el aire y el agua.

Moreno animó a hacer “turismo literario” y explicó que el centro histórico “se llenará de actividades para que jóvenes y niños y todos los que visiten la ciudad se sumerjan en la magia de los mundos interiores e imaginarios a los que, casi exclusivamente, solo se puede llegar a través de los textos”. El programa empezará a las 11 horas de la mañana desde el Portal d’Andorra. La inauguración oficial irá a cargo de la prescriptora literaria Mixa, acompañada del personaje local Tonet.

La parte alta de la calle Canonges será la zona agua, con juegos gigantes y de mesa y una parada de libros y cuentacuentos. Los Diables de l’Alt Urgell ofrecerán actividades. La zona intermedia de la misma calle acogerá la zona tierra, con talleres, cuentacuentos y la presencia de 6 librerías. La zona fuego contará con un espacio de ilustración, talleres, una haima y magia. La zona aire estará en la parte baja de Canonges.