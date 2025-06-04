‘Contratan’ un robot para dinamizar la Llar

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Vila-sana formalizó ayer el convenio con Aspid para la cesión temporal de un robot assistencial TEMI en la Llar de jubilats. La iniciativa, financiada con fondos europeos , tiene como objetivo fomentar el envejecimiento activo y la autonomía de personas en situación de dependencia o vulnerabilidad, especialmente en entornos rurales. Según Bibiana Bendicho, presidenta de Aspid, “TEMI interactúa con los usuarios ofreciendo ejercicios físicos, recomendaciones de salud, recordatorios personalizados de medicación o citas médicas, y hasta juegos como el bingo, todo ello para mejorar su bienestar y participación”. Aunque el proyecto nació con la intención de implementarse en domicilios, la experiencia piloto en una Llar busca evaluar su viabilidad en espacios comunitarios.

El alcalde de Vila-sana, Jaume Caballé, afirmó que “es una manera de situar al municipio en la innovación social, algo especialmente importante en zonas rurales donde la población mayor es más vulnerable”. La presidenta de la Llar, Raida Mitjavila, expresó su esperanza de que la presencia del robot anime a más personas a retomar la vida activa en el centro. “Después de la pandemia, perdimos muchos usuarios y la actividad decayó mucho. Esto puede ser una oportunidad para revitalizar este espacio”. Vila-sana se suma así a una red de 16 robots distribuidos por Lleida y Girona en el marco del proyecto de Aspid y otras entidades.