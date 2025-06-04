Un lugar para la innovación local y el emprendimiento

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Mollerussa ha finalizado las obras del nuevo Institut d’Emprenedoria i Innovació (Insemi), un espacio ubicado en la segunda planta del Edifici Sant Jordi que compartirá instalaciones con las oficinas de Fira de Mollerussa. Este proyecto nace con el objetivo de dinamizar la economía local y comarcal, impulsar la formación, fomentar el emprendimiento y facilitar la colaboración entre profesionales, empresas y entidades del territorio, tal y como explicó ayer el alcalde, Marc Solsona, acompañado por el concejal de Obra Nueva, Josep Maria Garrofé, y el técnico de la Fira, Ramon Xinxó.

El nuevo instituto, que dependerá orgánicamente de Fira de Mollerussa, se presenta como sede temporal para empresas tecnológicas, cooperativas sociales, emprendedores y entidades del ámbito económico y comercial. Ya han recibido tres propuestas concretas de uso, entre ellas la de la cooperativa energética comunitaria Plana Sostenible. Además, el Insemi aspira a coordinarse con otros agentes del entorno como el consell comarcal del Pla d’Urgell, el Centre d’Empreses Innovadores de Bell-lloc d’Urgell o los ciclos formativos de La Salle, con el objetivo de canalizar necesidades locales y ampliar los servicios de atención empresarial desde la propia ciudad de Mollerussa.El ayuntamiento trabaja actualmente en la elaboración de un catálogo de usos que definirá cómo pueden utilizar el espacio los distintos perfiles interesados. El proyecto ha contado con un presupuesto cercano a los 300.000 euros, financiado por el ministerio de Industria y Turismo, a través de una enmienda presupuestaria conseguida por el grupo municipal del alcalde, Mollerussa Primer.

Las obras han supuesto una intervención total sobre 382 metros cuadrados, de los cuales se han ganado entre 110 y 120 metros cuadrados de superficie útil, al reconvertir un antiguo almacén en nuevas oficinas. Las instalaciones cuentan con salas y espacios de trabajo compartido, con nombres que hacen referencia al territorio, como Pla d’Urgell, Mollerussa, L’Amistat, Canal d’Urgell o Fira de Sant Josep, esta última adaptada como sala de formación. Las obras implicaron el traslado provisional de las oficinas de la Fira a los pabellones feriales. Queda pendiente su inauguración oficial.