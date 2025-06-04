Ven “inadmisible” el comunicado de la Paeria Cervera al fallecer el secretario

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Arrecia la polémica por el comunicado que la Paeria de Cervera emitió el 22 de mayo, a raíz de la muerte del que fuera su secretario municipal. El texto ha sido objeto de críticas desde diferentes sectores, a los que se sumó ayer el consejo de colegios de secretarios, interventores y tesoreros de la administración local de Catalunya. Este colectivo profesional calificó de “inadmisible” el comunicado del ayuntamiento, al considerar que “puede vulnerar el derecho fundamentar al honor y a la presunción de inocencia, especialmente cuando afectan a la memoria y la dignidad de un funcionario habilitado nacional recientemente fallecido”.

El comunicado de la Paeria lamentaba la muerte del que fuera secretario municipal, pero también cuestionaba su actuación ante una investigación de Fiscalía, actualmente en curso, por presunta malversación y otras supuestas irregularidades en el Conservatori de Cervera. “Lamentamos profundamente que una institución pública traslade a la opinión pública información confidencial o valoraciones de hechos que todavía no han sido acreditados por ningún órgano judicial o de control con competencia en la materia”, afirman los colegios de secretarios. Valoraron que esto puede dar pie a “juicios paralelos” y defendieron que desarrollan sus funciones “con sujección estricta a la legalidad, imparcialidad e independencia”. Por todo ello, reclamaron “la máxima prudencia” a la Paeria de Cervera y “a todas las administraciones públicas” en sus comunicaciones públicas. Asimismo, ofrecieron asesoramiento a los allegados del fallecido. “Pondremos a disposición de los afectados y sus familiares todos los recursos colegiales y jurídicos que sean necesarios para preservar sus derechos y su dignidad”, concluyeron