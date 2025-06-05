El consell pide al Govern mediar en el conflicto del bloque okupado

El área de Servicios Sociales del consell comarcal de Les Garrigues ha pedido la Generalitat que medie en el conflicto del bloque okupado de la calle Santiago Rusiñol de Les Borges Blanques. Se ha dirigido al departamento de Derechos Sociales y al de Territorio y Vivienda para encontrar soluciones para las familias que habitan este edificio de 77 viviendas, propiedad de la inmobiliaria de Terrassa Janus Business SL. El ayuntamiento ha inciado los trámites para declararlo inhabitable. Esto abriría la puerta a desalojar a todos cuantos viven allí, ya sean propietarios particulares, inquilinos con contratos de alquiler social o residentes en pisos okupados.

La petición de mediación del consell sorprendió a los partidos que conforman el gobierno municipal, Borges per la República (BxR) y ERC. El alcalde, Josep Farran (BxR), emplazó a Junts, formación a cargo del área de Servicios Sociales del consell, a explicar por qué piden esta mediación cuando en el último año de trabajo en este conflicto se han intentando coordinar varias acciones sin éxito.

Desde el área de Servicios Sociales se solicita una estrategia conjunta y plantean la posibilidad de mediar con la propiedad, Janus Business SL, para explorar opciones de alquiler social o venta preferente para quienes viven en pisos okupados. También preguntan sobre la disponibilidad de viviendas de emergencia para familias en caso de ser desalojadas.

Por su parte, Farran recordó que el consistorio inicia el proceso para declarar inhabitable el bloque tras el aval de informes técnicos que aprecian desde insalubridad hasta deficiencias estructurales y de seguridad en el inmueble. “Actuamos con urgencia ante la posibilidad de que pueda producirse otro incendio como el del año pasado o daños mayores”, dijo. Los afectados han empezado a presentar alegaciones para evitar la posibilidad de ser desaoljados. El plazo para hacerlo concluirá mañana.

Mientras, desde el área de Servicios Sociales del consell apuntaron que, con el inicio del expediente de inhabitabilidad, es necesario reanudar encuentros entre instituciones para valorar conjuntamente la situación y dar respuesta a posibles situaciones de vulnerabilidad residencial que se pueden derivar. “Reiteramos nuestra voluntad de colaborar con el objetivo de encontrar soluciones reales y humanas para todas las familias afectadas” dijeron.

Por su parte, desde el departamento de Derechos Sociales e Inclusión señalaron ayer que se está haciendo un seguimiento del caso para trabajar de manera coordinada y ofrecer el apoyo que sea más adecuado, tanto al consell como al ayuntamiento de Les Borges Blanques.