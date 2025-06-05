Ecologistas denuncian un vertedero ilegal en Juneda de más de 8.000 m2

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Ipcena y Ecologistes de Catalunya han denunciado ante la Agència de Residus de Catalunya (ARC) un vertedero ilegal en Juneda, en el que aseguran que se acumulan centenares de toneladas de residuos en más de 8.000 metros cuadrados. La ARC los atribuye a la empresa Urgesneda Biomasa SL. En un comunicado, los ecologistas aseguran que desde hace tiempo la zona acumula todo tipo de residuos, como escombros de obras, colchones, uralita y cartones, entre otros. La firma se enfrenta a un expediente sancionador iniciado por la ARC en diciembre de 2024, al incumplir un requerimiento para retirar los residuos y recuperar el espacio degradado del paraje Lo Bas en Juneda. Según este organismo, desde 2019 se han recibido múltiples denuncias sobre vertidos irregulares en dicha ubicación propiedad de Urgesneda Biomasa SL. A raíz de la persistencia de esta situación y tras una denuncia de los Agents Rurals, la ARC abrió un primer expediente sancionador en 2021 que concluyó con el reconocimiento de responsabilidad y pago voluntario por parte de la empresa. La resolución establecía la obligación de retirar los residuos y recuperar el espacio, una exigencia que no se habría cumplido. Los Mossos presentaron otras denuncias al persistir el vertedero.