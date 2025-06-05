El embalse de Sant Antoni de Tremp vierte agua en pleno mes de junio al no poder retenerla por falta de espacio

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El embalse de Sant Antoni de Tremp lleva unos días vertiendo agua por falta de espacio para regularla ante el elevado caudal que circula por el Noguera Pallaresa, que superaba los 40 m3/s aguas arriba del pantano.

El desembalse ha llegado a alcanzar esta semana los 149 m3/s, 89 por las compuertas y 60 por la salida de la central, aunque el caudal era ayer menor. El final del deshielo está generando un caudal de 40 m3/s en el río.