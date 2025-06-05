Habilitan un mirador en lo alto del Castell de Aitona: permitirá contemplar el paisaje y la antigua fortificación

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Aitona habilitará un mirador en la plataforma superior del Castell y está llevando a cabo obras para instalar un acceso hasta ella. Esta actuación se lleva a cabo tras haber completado las excavaciones arqueológicas en este ámbito. Se trata de una obra valorada en 71.184 euros, de los cuales 35.592 euros proceden de subvenciones del departamento de Cultura.

El mirador en la plataforma superior del Castell permitirá observar tanto el paisaje que lo rodea como la antigua fortificación, datada en el siglo XII. La alcaldesa, Rosa Pujol, destacó que esta actuación permitirá “disfrutar de una vista privilegiada del paisaje que rodea al pueblo”.

El consistiorio indicó que el proyecto inicial ha sufrido sucesivos cambios, como consecuencia de los resultados de las investigaciones arqueológicas. El recorrido de acceso a la plataforma superior comienza cerca de la torre oeste y se lleva a cabo a través de una escalera-rampa. Se ha descartado el pavimento previsto inicialmente, ya que están previstas nuevas excavaciones arqueológicas. Sobre la rampa, y ocupando el espacio del recinto donde la investigación de los de los arqueólogos se considera finalizada, se habilitará el mirador. Tanto este espacio como el acceso hasta él estarán protegidos por una barandilla. Quedará para actuaciones posteriores la propuesta de acceder desde la calle Costa, pendiente de excavaciones.