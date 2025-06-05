La Policía Nacional estrena en Lleida el Vehículo Integral de Documentación

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Vehículo Integral de Documentación (VIDOC) de la Policía Nacional ha iniciado este jueves su servicio en la demarcación de Lleida, escogiendo Oliana como primera parada. Esta unidad móvil permite ahora no sólo renovar el DNI en las zonas rurales, sino también expedirlo por primera vez y tramitar pasaportes, con la ventaja que los documentos se entregan al momento. Durante esta primera jornada en la localidad del Alt Urgell se han atendido una veintena de personas, mientras que ya hay cuarenta que han concertado cita previa.

El subdelegado del gobierno español en Lleida, José Crespín, ha destacado la importancia de este servicio, recordando que el año pasado se expidieron más de 3.200 documentos fuera de las tres comisarías que la Policía Nacional tiene a la demarcación leridana. "Este nuevo sistema optimiza la capacidad", ha afirmado Crespín, quien ha subrayado que antes había que volver al ayuntamiento en 72 horas para recoger el carnet de identidad. El responsable ha explicado que este servicio, que cuenta con más de ochenta unidades móviles por todo el Estado, se enmarca en el objetivo de "acercar la administración al territorio y contribuir a evitar el despoblamiento".

La implementación de este servicio facilita la obtención de documentos oficiales a la ciudadanía de zonas rurales, evitando desplazamientos para tramitar lo que Crespín ha calificado como un "documento obligatorio, necesario y primordial". También ha recordado que durante el 2024, las tres comisarías de la Policía Nacional en Lleida expidieron más de 51.000 DNI y 24.000 pasaportes.

Planificación de nuevas visitas por todo el territorio

Jaime Aguilar, responsable de la oficina de documentación de la comisaría provincial de Lleida, ha explicado que la unidad móvil organizará sus desplazamientos según las demandas de los ayuntamientos. Actualmente, ya han contactado con diecisiete municipios y han confirmado que la próxima semana el VIDOC visitará Tremp, Guissona y Ponts.

Por su parte, el alcalde de Oliana, Ricard Pérez, ha expresado su agradecimiento a la subdelegación del gobierno y a la Jefatura de la Policía por este servicio. Pérez ha destacado que la demanda se ha desbordado y que ya se está planificando una nueva visita a la localidad para atender todas las solicitudes pendientes. Para facilitar la gestión, el ayuntamiento tiene previsto habilitar un formulario a su página web para que los vecinos puedan solicitar cita previa de cara a las próximas visitas de la unidad móvil.