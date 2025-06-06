Dos accidentes de tráfico en solo una semana en Seròs reavivan la demanda de la variante

Seròs ha registrado dos nuevos accidentes de tráfico en la última semana en el centro de la localidad, una situación que ha vuelto a poner de manifiesto la urgente necesidad de construir la variante de la carretera LP-7041. El alcalde, Josep Antoni Romia, explicó que el primer siniestro tuvo lugar el lunes, cuando colisionaron un coche y un tractor en el cruce de la calle del Raval de la Sèquia y la carretera. El segundo sucedió el miércoles, cuando un camión se empotró en un balcón.

“No es una situación nueva, hace años que convivimos con el paso constante de camiones por el centro del pueblo y con el peligro que supone para los vecinos y las viviendas”, dijo Romia. Añadió que accidentes como los de esta semana se podrían evitar con la variante, que evitaría el tráfico pesado por el tramo urbano de la LP-7041. Por ello, volvió a exigir al departamento de Territorio que “actúe de urgencia y haga realidad la variante de Seròs”.

Su proyecto ejecutivo está aprobado, pero paralizado desde hace más de dos décadas. Añadió que la falta de presupuesto en la Generalitat no puede seguir siendo la excusa para no ejecutar una obra tan necesaria, que garantizaría la seguridad de los habitantes. En cuanto a la densidad de tráfico pesado que diariamente cruza Seròs, apuntó que durante la campaña agrícola podría superar los 100 camiones al día y que “en el punto en que deben cruzar para seguir por la travesía en el centro es donde se registran los accidentes por falta de espacio, principalmente”.

El proyecto prevé una ronda con un recorrido de 3,7 kilómetros, desde la cooperativa local hasta la rotonda en dirección a la localidad de Maials. Deberá enlazar la LP-7041 con la C-45, y contempla una inversión que se acerca a los diez millones de euros.

Más de 1.750 vehículos diarios

Las previsiones indican que por la futura variante circularíab unos 1.750 vehículos diarios, de los cuales más de un centenar (aproximadamente el 6%) correspondería a tráfico pesado. El proyecto contempla dos carriles, uno por sentido, con vías de acceso laterales. Las obras debían comenzar este año aunque se retrasaron.