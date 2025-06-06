El llenado del pantano de L’Albagés se prolongará dos o tres años

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Decenas de vecinos de L’Albagés y El Cogul asistieron este jueves a la reunión convocada por Protección Civil para explicar el plan de autoprotección de la presa del Segarra-Garrigues, en primera instancia, a los municipios situados en un perímetro de media hora de afectación en caso de ruptura del pantano.

Las jornadas de información son el último paso antes de que el comité técnico se reúna para validar el proceso y pedir a la CHE que derive agua de Rialb para llenar el pantano. Según las explicaciones ofrecidas ayer en L’Albagés, el llenado se prolongará durante dos o tres años porque deben hacerse las pruebas de carga. Los vecinos pudieron descargarse un QR que reproduce los dos sonidos de las sirenas de la presa para indicar el inicio del incidente y el final.

El responsable de Protección Civil en Lleida, Sergi Turmo, dijo que el objetivo de las sesiones divulgativas es que la ciudadanía conozca cómo tendría que actuar en caso de que la presa se rompa de manera repentina. Josep Maria Serra (Aigües Ter Llobregat) explicó las cuestiones técnicas del pantano. La Generalitat ha convocado un acto oficial el 19 de junio sobre el plan de autoprotección.