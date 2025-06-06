Los trabajos para reparar el escape de agua en la presa de Rialb, centrados en la zona donde creen que está la filtración

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Los trabajos para reparar el escape de agua que afecta al entorno de la presa de Rialb, en la Noguera, se centran en una zona donde se valora que está la filtración, según han informado desde la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). Les tareas continúan con normalidad y este viernes se ha hecho una reunión del Comité Técnico del plan Inuncat para hacer seguimiento de las medidas. Con esta situación de escenario 1 de la presa, y mientras duren las tareas de sellado de la filtración, Protección Civil mantiene la Alerta preventiva del Plan Inuncat. Esta situación no comporta peligro para la población y tampoco afecta al régimen de explotación de la presa. La información se ha hecho llegar a los municipios que hay entre los embalses de Rialb y Riba-roja.