Activan el nivel 1 de emergencia en el pantano de Rialb por una filtración de agua en la presa

La CHE ya inició ayer los trabajos con el objetivo de impermeabilizar el estribo de la margen izquierda de la presa

La CHE activó ayer al mediodía el plan de emergencia de Rialb en fase 1 tras detectar filtraciones en el estribo (parte de la presa que se apoya en la ladera) en la parte alta de la margen izquierda del dique y comenzó a trabajar para sellar la fuga de agua. Se trata de la primera vez que se activa el plan de emergencia en el pantano, que tiene capacidad para 403 hectómetros cúbicos de agua (de hecho, almacena 398 hm) y se inauguró hace justo 25 años.

El escenario 1 de emergencia, según el plan de la presa, no implica “en este momento” riesgo para los vecinos aguas abajo, según la Confederación, pero sí obliga a actuar de forma inmediata: “Se han producido acontecimientos que, si no se aplican medidas de corrección (técnicas, de explotación, desembalse, etc.), podrían ocasionar peligro de avería grave o de rotura, si bien la situación se puede solucionar con seguridad mediante la aplicación de las medidas previstas y con los medios disponibles”, según dictan las normas técnicas de seguridad de las presas. Tampoco entraña riesgos para los usos (abastecimientos, regadío o hidráulico).

La CHE ya inició ayer los trabajos con el objetivo de impermeabilizar el estribo de la margen izquierda de la presaAMADO FORROLLA

Fuentes de la Confederación señalaron que de entrada la previsión es que el embalse funcione con normalidad mientras se lleva a cabo la reparación, cuya duración no concretaron.

En paralelo, el Centro de Coordinación de Emergencias de Catalunya (Cecat) activó el plan Inuncat en fase de alerta de forma preventiva y avisó a los municipios que podrían verse afectados en el curso del Segre y el Ebro hasta Riba-roja. El pantano de Rialb regula el agua del río Segre aguas abajo de Oliana (84,3 hectómetros en total, actualmente al 80,5%) y es el segundo de mayor tamaño de Catalunya después de Canelles (Noguera Rigaborçana), en la frontera con Aragón.

Escenarios 0 en Canelles, Santa Ana y San Salvador

El 13 de febrero, Castilla y León declaró el nivel 2 de emergencia en la presa de El Tejo, en Segovia, tras recibir una alerta de la Confederación Hidrográfica del Duero de peligro de rotura o avería grave en la infraestructura. Es el único caso de emergencia de nivel 2 declarado en el Estado (sobre un total de 3) e indica alto riesgo de rotura, según el ministerio para la Transición Ecológica. Más cerca de Lleida, el plan de emergencia se ha activado en un escenario 0 en Canelles, Santa Ana (Noguera Ribagorçana) y San Salvador (Huesca). En este caso, esta primavera se ha registrado un deslizamiento en la escollera del aliviadero del estribo derecho que merma la efectividad del pantano. El escenario 0 implica “una intensificación de la vigilancia y el control”.

El Cecat alerta a 31 municipios desde Rialb hasta Riba-roja

El Centro de Coordinación de Emergencias de Catalunya (Cecat) emitió ayer un aviso a los 31 municipios aguas abajo de la presa de Rialb que podrían verse afectados por un incremento de caudal u otras implicaciones dentro del escenario 1 del plan de emergencia. Estos son, según Protección Civil, las localidades a lo largo del curso del Segre desde Rialb hasta el Ebro en Riba-roja (en la Ribera d’Ebre).

En Lleida, varios ayuntamientos habían cerrado ya el acceso a la canalización del Segre coincidiendo con la primera apertura de los desagües de fondo de Rialb, hace un mes. El pasado domingo la CHE volvió a abrir uno de los desagües para soltar 22 metros cúbicos por segundo. Se sumaban a los 58 que salen por las turbinas, lo que implica 80 metros cúbicos por segundo, cerca de siete hectómetros cada día. Esta situación ha llevado a reclamar el llenado de L’Albagés, en el Segarra-Garrigues. A última hora de la tarde, los avisos locales se multiplicaron: del Cecat a los alcaldes y de estos a los vecinos.