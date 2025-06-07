Conferencia sobre los cambios históricos de nombre de la comarca de la Noguera

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Balaguer acogió ayer la conferencia Com va anar que vam passar de ser Urgell a ser Noguera, organizada por el Casal Pere III y a cargo del doctor en Geografía y catedrático de la UdL Jesús Burgueño, experto en división territorial, toponimia e historia de la cartografía. La conferencia se enmarca en los actos de conmemoración de 50 aniversario de la sardana Balaguer Ciutat Comtal y tiene como objetivo explicar el proceso de comarcalización que vivió Catalunya el primer tercio del siglo XX. Se expuso cómo la comarca de la Noguera pasó históricamente a separarse del antiguo Urgell, con la aprobación de la nueva división territorial por parte de la Generalitat republicana durante la Guerra Civil. Sin embargo, esta organización territorial fue derogada por el régimen franquista, y no sería hasta 1987 cuando la Generalitat la volvió a adoptar y ha perdurado con pocos cambios hasta la actualidad. Burgueño es autor de obras como Història de la Divisió Comarcal y De la vegueria a la província, y dirigió el Atles de les viles, ciutats i territoris de Lleida. Fue comisario de la exposición [Carto]grafia: testimoni visual de les terres de Lleida a través del temps (segles XIII-XIX), y ahora lidera el proyecto Cartografía, delimitación y geopolítica en España (s. XVII-XIX).