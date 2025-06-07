Denuncian una agresión homófoba por parte de una quincena de personas en Cervera
La víctima presenta lesiones renales y contusiones en diferentes partes del cuerpo
Unas 150 personas se han concentrado este sábado por la tarde en la plaza Major de Cervera para condenar una agresión homófoba en la ciudad la semana pasada y que acabó con ingreso hospitalario. La concentración ha sido organizada por el Ayuntamiento y otras entidades de la capital de la Segarra y se ha hecho la lectura de un manifiesto. Según el documento, los hechos pasaron el 31 de mayo cuando un grupo de más de quince personas agredieron físicamente a la víctima, la cual requirió ingreso hospitalario por lesiones renales y contusiones a diferentes partes del cuerpo. Los concentrados también han mostrado el compromiso "para seguir luchando contra los prejuicios y brotes de fascismo que cultivan mensajes de odio".