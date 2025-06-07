Denuncian una agresión homófoba por parte de una quincena de personas en Cervera

Publicado por Acn Creado: Actualizado:

Unas 150 personas se han concentrado este sábado por la tarde en la plaza Major de Cervera para condenar una agresión homófoba en la ciudad la semana pasada y que acabó con ingreso hospitalario. La concentración ha sido organizada por el Ayuntamiento y otras entidades de la capital de la Segarra y se ha hecho la lectura de un manifiesto. Según el documento, los hechos pasaron el 31 de mayo cuando un grupo de más de quince personas agredieron físicamente a la víctima, la cual requirió ingreso hospitalario por lesiones renales y contusiones a diferentes partes del cuerpo. Los concentrados también han mostrado el compromiso "para seguir luchando contra los prejuicios y brotes de fascismo que cultivan mensajes de odio".